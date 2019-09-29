اليمن – نفت الحكومة اليمنية، مساء السبت، “بشكل قاطع”، ما تردد عن عقد أي لقاء مع جماعة “الحوثي” في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك وفق ما أكده وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدتين له على “تويتر”.

وقال الإرياني إنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران في مسقط.

وأضاف “ننفي نفياً قاطعاً حدوث مثل هذا اللقاء تحت أي مسمى كان”.

وأوضح أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة والحوثيين معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وآخرها مشاورات السويد، في إشارة للمفاوضات التي أفضت للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي حول مدينة الحديدة (غرب) مازال تنفيذه متعثراً.

واعتبر الوزير اليمني أن “مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه موقف الحكومة الثابت في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية”.

وكانت وسائل إعلامية يمنية وعربية قد تداولت نهاية الأسبوع الماضي، خبراً عن لقاء تم في العاصمة العمانية مسقط بين وزراء من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل وفد يمني رسمي، إلى مسقط؛ لإجراء مباحثات مع مسؤولين عمانيين حول آخر المستجدات في اليمن.

وحينها أفاد الموقع الإلكتروني للداخلية اليمنية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وصل مسقط على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.

وأوضح أن الزيارة جاءت بدعوة من القيادة العمانية، وذلك للتباحث ومناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام باليمن، مع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي 17 من الشهر الجاري، دعت سلطنة عمان، أطراف الحرب في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع.

وطالبت السلطنة، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع، مبديةً استعدادها لدعم إحلال السلام في البلاد.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

الأناضول