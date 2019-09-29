ليبيا – شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج بأعمال المؤتمر الدولي حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة بحضور وزيرة العدل ببرشلونة ومشاركة مميزة لنخب من القضاة والمحامين من أوروبا وامريكيا اللاتينية ومنظمة سيماخور الدولية.

الحويج أوضح في كلمة ألقاها أمام المشاركين بالمؤتمر وفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بأن المعركة الحقيقية في ليبيا مع الارهاب والارهابيين والخارجين عن القانون وليست مع الشعب الليبي.

وأضاف :” اننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء وان آخر معركة لعودة ليبيا لمحيطها المتوسطي دولة يسودها القانون والمواطنة هي عملية تحرير طرابلس لكي تمارس ليبيا دورها في الفضاء المتوسطي والدولي دون إرهاب وبلا مشاكل الهجرة وبدون فوضى السلاح”.

وتابع :”إن السلاح سيعود الى الثكنات وستنتهي لغة البندقية الى غير رجعة وستكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية تعددية..وليبيا العفو والمصالحة والتسامح والعيش المشترك”.

وشهد اللقاء توقيع إتفاقية تعاون مع المنظمة الأوربية لحل النزاعات والمنظمة الدولية سيماخور لحل النزاعات وليبيا.