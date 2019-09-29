ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي الساعدي إن حلف اليمين عمداً بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على حق يعتبر يمين غموس لا كفارة فيه إلا عفو الله أو التوبة أوالغمس في نار جهنم.

الساعدي وفي مداخلة له عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي بث على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أوضح أن اليمين يعتبر يمين غموس في حال إذا كان صاحب اليمين العمد يعلم أن حفتر على باطل وظلم وأقسم عامداً على أنه على حق ، أما إذا كان لا يعلم فهو معذور لجهله فلا كفارة له، على حد تعبيره.

وأفتى الساعدي بأن الصلاة خلف من وصفهم بـ” المداخلة” لا تجوز في حال أنهم كانوا يتكلمون بعد الصلوات بتأييد ما وصفه بـ”الباطل” ، وتابع قائلاً :” الجمعة من الأفضل أن لا يحضر الخطبة، إذا أدى الفرض وأكتفى هذا جيد ولم يشارك في سماع المنكر”.