ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ليس كلامه وإنما هو رسالة أرسلتها معه جماعة الإخوان الإرهابية ليلقيها في الأمم المتحدة.

السعيدي أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد أن كلمته تضمنتها أكاذيب وادعاءات يعرفها العالم كله حسب وصفه.

ومن جهة أخرى،أوضح السعيدي أن الغطاء السياسي والقانوني الذي وفرته حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة بتسميتهم “قوة حماية الجنوب” يشجعهم على التمدد وتهديد أمن الجنوب.

وأضاف السعيدي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سلم أمر المدينة للإرهابيين وبدعم من تركيا بالمال والعتاد،مشيراً إلى أن أطراف مدينة سبها كانت مجرد محطة لعبور الجماعات الإرهابية ولم يمكن يتمركزون فيها.

عضو مجلس النواب أكد أن الضربات الجوية التي نفذتها “أفريكوم” أشاحت النقاب عن حقيقة قوات السراج في الجنوب،قائلاً: “هم خليط بين المرتزقة والإرهابيين وهو الأمر الذي ينسحب كذلك على مدينة مرزق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية”.