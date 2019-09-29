ليبيا – قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا إن هناك حلول للأزمة الليبية متعددة الأطراف قد تكون بطيئة ومعقدة ولكنها شفافة مبنية على قواعد وشاملة.

السفير الألماني أشار في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت إلى أن بلاده تقوم بتشكيل تحالف متعدد الأطراف منذ الأسبوع الماضي مع 50 بلد من البلدان الشريكة في نيويورك.

حلول متعددة الأطراف قد تكون بطيئة ومعقدة. ولكنها شفافة، مبنية على قواعد وشاملة. ولهذا السبب فان ألمانيا تقوم بتشكيل تحالف متعدد الأطراف، في الأسبوع الماضي مع 50 بلد من البلدان الشريكة في نيويورك! #multilateralismmatters https://t.co/9HVEPzmSEl — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 28, 2019