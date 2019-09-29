الكشف عن مواصفات Corvette الرياضة الجبارة الجديدة

الولايات المتحدة – نشرت مواقع مختصة بشؤون السيارات فيديوهات ومعلومات توضح المواصفات التي ستطرح بها أحدث سيارة رياضية. Corvette وبالنظر إلى الفيديوهات المسربة يمكننا أن نلاحظ أن “شيفروليه” زودت هذه السيارة بهيكل انسيابي جذاب، عليه شبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة تزيد من ثباتها خلال السرعات الفائقة. كما حصلت Corvette C8 Stingray 2020 على قمرة غاية في التطور، بتصميم لم تشهده أي سيارة أخرى من قبل، حيث زودت هذه القمرة بمقاعد رياضية مميزة، ولوحة أزرار موضوعة على يمين السائق، وشاشتين كبيرتين قبالة مقعده.

أما محرك هذه السيارة فصنع من خلائط خاصة من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، وجاء بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر، وعزم 390 حصانا، ليعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل على زيادة سرعة المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة رسميا في الأسواق في 2 أكتوبر المقبل، بسعر 59.9 ألف دولار فقط.

وكالات