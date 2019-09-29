ليبيا – ناشد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمرض بدر الدين النجار الجهات المسؤولة بالدولة الليبية ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض الليشمانيا الجلدية.

النجار توقع بحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض زيادة تعرض المواطنين لليشمانيا الجلدية في حال عدم توفر أدوية علاج المرض واستمرار توقف برنامج مكافحته.

وأوضح النجار أن علاج الليشمانيا معقد حيث أن المرض يحتاج إلى أصناف معينة لا تصنعها سوى بعض الشركات الأوروبية التي أوقفت تعاملها مع ليبيا لأسباب تتعلق بالديون المتراكمة على الدولة،مشيرا إلى أن المركز الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال أدوية علاج الليشمانيا لخطورتها وحتى لا تسبب مقاومة طبية في حال لم يتم استخدامها بشكل جيد.

وعزا النجار زيادة عدد الحالات المصابة بالمرض العام الماضي إلى توقف البرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في ليبيا نتيجة تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد،لافتاً إلى أن عدد الحالات العام الماضي قد بلغ 8000 حالة طبية مضاعفة.

وتابع النجار أن المركز الوطني يتعامل حاليا مع مختلف البلديات في ليبيا كجهة فنية فقط تقدم الاستشارات الطبية والاستيراتيجية في كيفية التعامل مع نواقل المرض ومكافحتها.

هذا وجاءت تصريحات مدير مركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بمناسبة قرب موسم الإصابة بمرض الليشمانيا.