ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مطالبة تنظيم الإخوان بتدخل تركي يعتبر اعترافاً صريحاً من قبل الجماعة بأن تركيا هي الملاذ الأخير لهم وهي السبب في المشكلات التي تعاني منها الدولة الليبية،مشيراً إلى أن ذلك بمثابة توريط لحكومة رجب طيب أردوغان بتهمة التدخل في شأن دولة ذات سيادة دون موافقة المجتمع الدولي.

امغيب أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الأحد إلى أن التدخل العسكري التركي حاصل فعلًا،مؤكداً وجود مجموعات من الجنود والضباط الأتراك على الأرض الليبية في مصراتة ومطار معيتيقة في طرابلس.

كما لفت إلى أنه تم استهدافهم عدة مرات من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة،مشيراً إلى أن الدعم العسكري التركي لجماعة الإخوان لم يتوقف عند هذه اللحظة.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن المطالبات الإخوانية بالتدخل التركي المباشر وتوقيع اتفاقيات عسكرية مشتركة يشير إلى أن الجماعة تشعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش وخسارة المليشيات للحرب،مستبعداً أن تتدخل تركيا بجنود وعتاد بشكل مباشر على الأرض بسبب الرفض الشعبي الليبي.