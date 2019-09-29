ليبيا – أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا تعليماته لمدير أمن طرابلس بالقبض على قياديين من كتيبة النواصي هما الطاهر عروة والقائد الميداني للكتيبة ، وآمر محاورها في طرابلس محمد أبودراع الملقب بـ ” الصندوق ” .

وجاءت هذه التعليمات في كتاب تحصلت عليه المرصد من وزارة الداخلية وقد وجهه مدير مكتب باشاآغا عميد أحمد الطويني إلى مدير أمن طرابلس بشأن واقعة إعتداء المعنيين على وزير مالية الوفاق فرج بومطاري في مكتبه بطرابلس يوم الأربعاء الماضي وإتهامه لهما بتهديده بالقتل .

وطالب باشاآغا مدير أمن طرابلس بالتنسيق مع مكتب النائب العام ( الصديق الصور ) وإتخاذ الإجراءات بضبط المعنيين وإحالتهم له على وقع حادثة بومطاري الذي إتهمهما بوضع رصاصة في يده عند إقتحامهم مكتبهم كإشارة للتهديد بالقتل .

وكان بومطاري قد تقدم بشكوى عقب ساعات من الحادثة إلى كل من باشاآغا والصور يحيطهما علماً فيها بما تعرض له ، مطالباً باتخاذ اللازمة تجاه عروة وهو ملحق أمني في تونس و ” الصندوق ” وهو القائد الميداني للنواصي .

وفيما تسلم الصديق الصور الشكوى من وزير مالية الوفاق أولاً ، فقد تعهد باتخاذ إجراءات في حال أصدر فتحي باشاآغا أولاً أي طلبات بالخصوص نظراً لتبعية المعنيين له ، ليأتي كتاب باشاآغا تنفيذاً لما طلبه الصور فيما لا يُتوقع أن يتخذ مدير أمن طرابلس أي إجراء دونما تحرك من الأول لم يصدر حتى الآن .

المرصد – خاص