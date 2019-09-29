لبنان – لفتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنظار متابعي حسابها على “إنستغرام”، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم.

وظهرت في الصورة وهي تقف على رؤوس أصابعها على مقعد حشبي في مكان عام فيما يحيط الأخير خصرها بيديه ليتبين أنها أقصر منه بكثير.

ومن خلال تعليق طريف عليها وجهت إلى المتابعين السؤال: “مين أطول؟”. وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاء حيث أثنوا على طرافتها وعفويتها وتخطى عدد علامات الإعجاب في ساعات قليلة الـ450 ألفاً.

وكان من أبرز المعلقين الموزع والملحن المصري حسن الشافعي الذي أجاب ممازحاً: “أنا” مع رمز الوجه الضاحك.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت في وقت سابق أنها سافرت إلى فيينا وذلك من خلال نشر صورة لها مرتدية ملابس شتوية وحاملة كوباً من مشروب ساخن مع التعليق: “موعد الديتوكس”.وقد حققت أكثر من 379 ألف إعجاب.

وسائل اعلام لبنانية