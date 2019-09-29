ليبيا – نبّه المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إلى خطورة انتشار النفايات التي تُعد البيئة الحاضنة لمرض اللشمانيا خصوصاً أن ليبيا سجلت العام الماضي حوالى 5 آلاف إصابة به.

النجار طالب في تصريح لصحيفة “إندبندنت عربية” أمس السبت وزارة الحكم المحلي بتفعيل مكاتب الإصحاح البيئي في كل البلديات لكي ترشّ شركة النظافة العامة الشوارع التي تحوّلت إلى مكبات للنفايات بالمبيدات.

ولفت المدير العام للمركز الوطني إلى أن ليبيا عاجزة عن توفير المصل الخاص اللشمانيا الذي جرى توحيد بروتوكولات الوقاية منه ،على حد قوله.