أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، مع سيطرة الترقب والحذر على معنويات المستثمرين، انتظاراً لانطلاق مارثون إعلانات الشركات عن نتائجها الربعية اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق المال: غلب الهدوء على أداء الأسواق الإقليمية اليوم، وسط غياب المحفزات وأيضا تراجع الشهية الاستثمارية للمتعاملين، انتظاراً لموسم نتائج الربع الثالث.

وستبداً الشركات المدرجة في أسواق المال الاقليمية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث اعتباراً من المقبل، وتستمر لمدة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين.

وأضاف مدني، في اتصال هاتفي مع الاناضول: نعتقد أن مسار الأسواق في تداولات الغد سيكون رهن تحركات أسواق المال العالمية، وأيضا أسواق النفط.

وسجلت أسعار النفط خسائر في تداولات الأسبوع الماضي، وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 3.7 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، فيما هبط خام غرب تكساس بنحو 3.6 بالمئة وهي أشد وتيرة تراجع منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس نهاية الأسبوع الماضي، ليرتفع المؤشر الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.31 بالمئة إلى 14315 نقطة وسط عمليات شرائية للأفراد والمؤسسات المحلية.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4032 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 3.965 و”العمانية للتمويل” بنسبة 2.13 بالمئة و”بنك نزوي” بنحو 1.08 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.34 بالمئة إلى 8055 نقطة، بدعم مكاسب أسهم قيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة الاردن بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1825 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جوبترول” بنسبة 1.58 بالمئة و”الأسواق الحرة” بنسبة 0.45 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.41 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنسبة 0.09 بالمئة إلى 5074 نقطة مع صعود أسهم “أبوظي الأول” و”دانة غاز” بنحو 0.53 بالمئة لكل منهما على حدة.

فيما انخفضت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.63 بالمئة إلى 2780 نقطة، مع هبوط أسهم “أرابتك” بنسبة 2.3 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 2.08 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 0.94 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.37 بالمئة إلى 6199 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.05 بالمئة إلى 4715 نقطة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.29 بالمئة إلى 5696 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1517 نقطة، مع تراجع أسهم “عقارات السيف” بنسبة 1.47 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 0.71 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 3.31 بالمئة إلى 14315 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4032 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 8055 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1825 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 5074 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.63 بالمئة إلى 2780 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 6199 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1517 نقطة.

الأناضول