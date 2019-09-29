انجلترا – كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن السيتي لن يتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير القادم، رغم النقص في الصفوف الدفاعية للفريق.

ويعاني مانشستر سيتي هذا الموسم من الإصابات التي تعرض لها لاعبيه في خط الدفاع، إذ سيغيب كل من إيميرك لابورت، وستونز فترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، ومع رحيل البلجيكي كومباني في الصيف، بات غوارديولا في أزمة بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” تصريحات غوارديولا، بقوله: “هذا ليس من شأني، ولكن لن نتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير لأننا لا نملك الأموال في الوقت الحالي، لذلك لا يمكننا فعل ذلك في الشتاء”.

وأضاف: “سنلتزم باللاعبين الذين نمتلكهم حاليا مع تايلور هاروود، وإيريك غارسيا، وبعض اللاعبين الجدد في الأكاديمية، حيث نمتلك لاعبين شباب موهوبين، ويمكننا الاعتماد عليهم”.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

المصدر: وكالات