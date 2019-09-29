كوالا لمبور – ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، جنوبي الفلبين، الأحد، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، في بيان له، أن مركز الزلزال وقع جنوب شرق بلدة “خوسيه أباد سانتوس” في مقاطعة “دافاو اوكسيدنتال”، على بعد 1096 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا.

وأضاف البيان أن “مدينة جنرال سانتوس القريبة شعرت بأقصى شدة للزلزال حيث تم تسجيل شدة الزلزال بها بـ 4 درجات”.

وأكدت البيانات الرسمية أنه “تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية منذ أن وقوع الزلزال في الساعة 02:10 صباحاً (0202 بتوقيت غرينتش)”.

كما حذر المعهد من وقوع المزيد من الهزات الارتدادية.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المصدر نفسه.

وتقع الفلبين على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث يضرب المنطقة حوالي 90 بالمئة من زلازل العالم.

الأناضول