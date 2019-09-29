انجليرا – دافع رحيم سترلينج عن زميله في مانشستر سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا، إزاء الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عنصريته تجاه زميلهما بينجامين ميندي.

ونشر سيلفا، تغريدة على “تويتر” يُقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية، تستخدم كشعار لنوعٍ محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا، والبرتغال، ثم حذفها بعد ساعة واحدة.

وقال سترلينج، بحسب ما نقل موقع “سكاي سبورتس”: “يمكنني رؤية النقطة التي قد تثير بعض الجدل، لكن في هذا الموقف. أرى أنَّ بيرناردو، كان يمزح مع صديقه”.

وأضاف: “لم يعلق بيرناردو على لون البشرة، كل ما في الأمر أنَّ الصورتين لديهما رأس صغيرة، وأهم شيء بالنسبة لي أنه لم يشر إلى أي لون”.

وتابع: “كلنا يعرف وبنيجامين يعرف. الكل يمكن رؤية أن بينجامين من أصحاب البشرة السمراء، وعلينا أن نفخر بذلك، وإذا أراد أحد الإشارة للون بشرتنا بصورة ما. سيكون الأمر محبطًا، فنحن نعرف جيدًا لون بشرتنا”.

وواصل: “بالنسبة لبيرناردو، فهو لم يشر إلى لون البشرة، وهذا أهم شيء في هذا الموقف. من المؤسف رؤية بيرناردو يعاني من الإحباط طوال الأسبوع بسبب تلك الصورة”.

واستكمل: “بيرناردو وبينجامين صديقان مقربان. أتفهم الفكرة التي تعرض لها بيرناردو للنقد، لكنه لم يكن يتعمد أي نوع من العنصرية، وهذا ليس لكونهما زميلان لي في نفس الفريق، لكن هذا ما أراه في هذا الموقف”.

وأردف: “يشعر بيرناردو بالأسف، هو لم يرتكب خطأ، لكن في نفس الوقت يمكن تقبل وجهة نظر البعض في ارتكابه لخطأ ما. علينا أن نتحلى بالذكاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فأي تشيء تقوله يتم الحكم عليه”.

واختتم: “حاول ميندي المزاح، نعم لم يكن الوضع جيدًا، لكن علينا المضي قدمًا وفهم أن الأمر لم يكن متعمدًا”.

المصدر: كووورة