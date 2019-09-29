فلسطين – أفادت لجنة شعبية فلسطينية، السبت ، إن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي .

جاء ذلك في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة” (غير حكومية)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأضاف الخضري: “معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب”.

وتابع:” أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية بسبب الحصار “.

وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات.

ولفت إلى وجود نقص شديد في السيولة، فيما القوة الشرائية تتناقص يوما بعد يوم، وحالة من الجمود الاقتصادي علي كل الصعد والمستويات.

وقال ” من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل واقع كارثي، ولا يريد أي يتجه لأي حلول”.

وطالب الخضري، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.

ودعا إلى دعم دولي وعربي وإسلامي في جميع المجالات وخاصة الانسانية منها، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.

الأناضول