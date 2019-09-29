إسبانيا – عاشت عائلة البرازيلي كاسيميرو ليلة رعب بعد تعرض منزلها للسطو من طرف لصوص، في وقت كان اللاعب منشغلا مع نادي ريال مدريد بمواجهة الجار والغريم أتلتيكو مدريد.

وانتهى “ديربي مدريد” بالتعادل السلبي ليحافظ الريال على صدارة الدوري، بعد مباراة شهدت تألق كاسيميرو في مركزه بوسط الميدان.

ولم يكن اللاعب يتوقع أن يجد الشرطة في انتظاره بعد نهاية اللقاء من أجل مرافقته إلى منزله للاطمئنان على عائلته بعد تعرضها لعملية سطو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن زوجة كاسيميرو وابنته كانتا في المنزل عند اقتحامه من طرف اللصوص.

وأكدت المصادر أن عائلة اللاعب لم تصب بأذى، فيما لم تشر التقارير إلى طبيعة الأغراض التي سرقت أو قيمتها.

ويعتبر كاسيميرو أحدث ضحية لعصابات سرقة منازل نجوم الكرة في إسبانيا، وتعرض عدد من اللاعبين الكبار لسرقات خلال انشغالهم في مباريات مع فرقهم، وكان من بينهم ألفارو موراتا ولوكاس فاسكيز وصامويل أومتيتي وبيكيه وجوردي ألبا.

وتلقى اللاعبون نصائح لمواجهة هذه السرقات عبر تعزيز احتياطاتهم الأمنية وتفادي نشر صور عن ممتلكاتهم عبر مواقع التواصل أو الإشارة إلى أماكن وجودهم، وهي المعلومات التي توفر للصوص فرصة اختيار المكان والتوقيت المناسبين لتنفيذ عملياتهم.

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