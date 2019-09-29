مصر – استمر تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي، تزامنا مع هبوط أسعار الخام عالميا.

صرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، لموقع “مصراوي”، بأن سعر غرام الذهب انخفض بمقدار 5 جنيهات، وسجل عيار 21 اليوم 685 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

تراجع سعر الذهب بالسوق المحلية المصرية، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهبي إلى 5480 جنيها.

وأرجع نجيب سبب الهبوط إلى تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وخسر سعر الغرام 10 جنيهات في يومين.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاعا خلال تعاملات يوم الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2019، ونشرت البوابة أسعار الذهب المحلية، مشيرة إلى أنها قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، في ذلك الوقت، عيار 21 نحو 687 جنيها، وعيار 18 نحو 589 جنيها، وعيار 24 نحو 785 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5480 جنيها.