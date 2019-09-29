إيطاليا – عادل البلجيكي درايس ميرتينز، جناح نابولي، عدد أهداف الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا مع الفريق الإيطالي عندما كان يلعب في صفوفه.

وسجل ميرتينز الهدف الأول لفريقه في شباك ضيفه بريشيا في الدقيقة 13 من المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة السادسة من “الكالتشيو”.

وبهذا الهدف، رفع النجم البلجيكي رصيده من الأهداف إلى 114 هدفا معادلا رقم مارادونا في المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين لنابولي.

ويأتي في الصدارة السلوفاكي ماريك هامسيك برصيد 121 هدفا، ما يعني اقتراب ميرتينز من اقتناص صدارة الهداف التاريخي لنابولي، حيث يفصله 7 أهداف فقط عن المتصدر الحالي.

ذكر أن المباراة انتهت لصالح نابولي 2-1، حيث أضاف اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، فيما سجل هدف بريشيا الوحيد ماريو بالوتيلي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الـ12 على جدول ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: وكالات