فرنسا – أعاد النجم البرازيلي نيمار التوازن لفريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب، بقيادته إلى فوز ثمين على مضيفه بوردو 1-صفر، السبت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70، بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره سان جيرمان أمام رين في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح سان جيرمان بهدف قاتل، بعد الأول أمام ستراسبورغ، والثاني أمام ليون.

وعوض حامل اللقب خسارته أمام ضيفه رينس صفر-2 في الجولة الماضية، وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 18 نقطة، مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين أمام نانت الذي انتزعها لثلاث ساعات فقط عقب فوزه على ليون 1-صفر أيضا.

وجلس مبابي على مقاعد البدلاء لعودته للتو إلى الملاعب بعد إصابة في فخذه اليسرى تعرض لها في المباراة ضد تولوز في 25 أغسطس/آب الماضي، قبل أن يدفع به المدرب الألماني توماس توخيل في الدقيقة 60 مكان الإسباني بابلو سارابيا.

ولم يتأخر مبابي في ترك بصمته في المباراة وتحديدا بعد عشر دقائق من دخوله، حيث استغل كرة قطعها السنغالي إدريسا غايي في منتصف الملعب وانطلق بسرعة في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يمررها عرضية زاحفة إلى نيمار غير المراقب الذي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

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