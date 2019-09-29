ونعت الاوساط الفنية العراقية والعربية، عميد المسرح العراقي الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الاردنية عمان بعد صراع من المرض عن عمر يناهز الـ91 عاماَ.

والفنان سامي عبد الحميد كاتب وممثل ومخرج وأستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، من مواليد مدينة السماوة جنوبي العراق عام 1928.

حاصل على شهادة الحقوق ودبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن وماجستير في العلوم المسرحية من جامعة اورغون الولايات المتحدة، وشغل منصب رئيس اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراقي وعضو المركز العراقي للمسرح ونقيب سابق للفنانين العراقيين.

الف عبد الحميد عدة كتب تخص الفن المسرحي منها، كما كتب عشرات البحوث حول المسرح العراقي والعربي، وحصل على الكثير من الجوائز والأوسمة.