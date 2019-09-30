وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في سبتمبر، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر سبتمبر مرتفعا 2.1 بالمئة، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ يونيو، إذ تلقت الأسعار دعما من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر خفض إنتاج المملكة للنصف.

يذكر أنه نفط غرب تكساس الوسيط من المقرر أن ينهي الشهر مرتفعا 1.4 بالمئة.