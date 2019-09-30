كابل – أعلن رئيس الحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، الإثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية المقامة قبل 3 أيام، وسط استمرار عملية فرز الأصوات، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحيفة “أفغانستان تايمز” المحلية عن عبد الله، أبرز منافسي الرئيس المنتهية ولايته، أشرف غني، قوله في مؤتمر صحفي، إن أصوات ناخبيه هي “الأعلى في الانتخابات بناء على تحليلات شخصية”، معلنا فوزه بالاقتراع، أي حصوله على 50 +1 من الأصوات على الأقل، ما يؤهله للفوز مباشرة دون المرور بجولة ثانية.

من جانبه، قال رئيس أمانة اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حبيب الرحمن نانغ، إنه لا يحق لأي مرشح إعلان “فوزه”.

ولفت إلى أن اللجنة الانتخابية وحدها من لديها الحق بإعلان نتائج الانتخابات، وفق قناة “طلوع نيوز” المحلية.

ونقلت القناة نفسها عن عبد الله قوله إن أصوات مؤيديه في الانتخابات هي الأعلى ولن يكون هناك حاجة لجولة ثانية، دون أن يوضح كيف حصل على تلك النتائج.

وأعرب عبد الله عن شكره للشعب لمشاركتهم في الانتخابات، وقال إن: شعبنا صوّت ضد الديكتاتورية والتمييز”، وفق القناة نفسها.

وتنافس في الانتخابات 14 مرشحا لكن المنافسة الرئيسية تنحصر بين الرئيس الحالي أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبدالله.

وبموجب قانون الانتخابات الأفغاني، يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى التي ستعلن نتائجها الأولية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والانتخابات الحالية هي رابع انتخابات رئاسية تشهدها أفغانستان منذ انهيار حكم حركة “طالبان”، عام 2001، على أيدي قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة.

والسبت، أعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية، انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، واصفة العملية بأنها “الأنجح” منذ 18 عاما، رغم وقوع 68 هجومًا في عموم البلاد ذاك اليوم.

الأناضول