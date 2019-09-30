إيران – نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ادعاءات تفيد بتقديم إيران امتيازات طويلة الأمد للصين، على مبيعات النفط.

وقال ظريف في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، الإثنين، إن “إيران منحت خصومات على مبيعات النفط للصين، لكنها ليست على المدى الطويل كما عكست بعض الأخبار”.

وزاد: “توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين لمدة 25 سنة، كان من اقتراح إيران.. العمل جار على ذلك ولم نتوصل إلى اتفاق لكي يتم الإعلان عنه”.

وفي وقت سابق، ادعى موقع “بيتروليوم إكونوميست” البريطاني، أن إيران منحت الصين امتيازات وخصومات طويلة الأمد على مبيعات النفط، وذلك بموجب اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما موقعة بين البلدين.

وبفعل العقوبات الأمريكية، تراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط مليوني برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ 35 عاما، مقارنة مع متوسط 3.86 ملايين برميل يوميا قبل العقوبات.

الأناضول