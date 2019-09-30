ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير أقال مدير إدارة العمليات المصرفية فتحي الحاجي وعيّن مكانه ميلاد إبراهيم الهويجي الموظف السابق في مصرف الجمهورية.

الآغا أشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد إلى أن الإقالة جاءت بعد إتهام الحاجي بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة.

وإختتم الآغا منشوره بالقول :”ميلاد ابراهيم سالم الهويجي المدير الجديد الذي قام الصديق الكبير بتعينه مديرا لإدارة العمليات المصرفية بدلا من فتحي الحاجي وهذه صفحته ومن خلالها والله ماعرفته انه رجل مصرفي والا مراسل حربي والا هو داعش أو أخوان مصر أو اخوان ليبيا لكم التعليق”،ناشراً مجموعة من تدوينات الهويجي الموجودة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.