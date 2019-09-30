ليبيا – أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات التي وجهها من وصفتهم بـ”أفراد في إحدى الجماعات المسلحة” ( القيادي في القوة الثامنة النواصي التابعة لداخلية الوفاق محمد ابودراع وشخص يدعى الطاهر عروة) ضد وزارة المالية وذلك في 25 سبتمبر الجاري.

البعثة الأممية إعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن هذا التصرف المدان إنتهاك خطير لسيادة القانون.

وأعربت عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.