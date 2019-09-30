ليبيا – قال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن واشنطن لو كانت تنوي إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا لفعلت ذلك منذ عام 2011.

التكبالي وفي تصريح لموقع “أندبندنت عربية “اليوم الاثنين أوضح أن أميركا ليست في حاجة إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لأنها تراقب الوضع جواً بل ما يهمها هو عودة الاستقرار إلى البلد لضمان استمرار تدفق النفط.

وأشار إلى أن الحركات الاحتجاجية ضد حكم الإخوان المسلمين في كل من تونس ومصر فتحت عيون واشنطن على حقيقة أن الاستمرار في مساندتهم سينتهي بكارثة لذلك حاولت سحب نفسها من هذا الأمر بطريقة ذكية واكتفت بملاحقة التنظيمات الإرهابية فحسب على حد قوله.

ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود منافسة استخبارية بين مجموعة من الدول الفاعلة في المنطقة على الملف الليبي من بينها روسيا وأميركا وهو تنافس سينتهي فور وضع الحرب أوزارها وعودة مظاهر الدولة.