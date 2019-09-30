وارتفع البلاديوم، الذي يستخدم في التحفيز بصناعة السيارات لمستوى قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت “رويترز”.

واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأميركية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.

ونقلت “بلومبرغ” عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركية قولها السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت “رويترز” يوم الجمعة أن الإدارة الأميركية تدرس هذه الإجراء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الفضة ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.