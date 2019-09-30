ليبيا- أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن رد المجلس الرئاسي على المؤتمر الوزراي في نيويورك وضع الخطوط العريضة بوضوح لأي لقاء آخر يتصدى للأزمة في ليبيا.
الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، قال:”إن رفض الصفقات على حساب الحق في تقرير المصير وقطع الطريق امام حكم العسكر”.
بيان #الرياسي ردا على #الموتمر_الوزاري بنيويورك الذي فصل على هواه حلا للازمة دون الرجوع الى صاحب الشأن وضع الخطوط العريضة بوضوح لأي لقاء اخر يتصدى للازمة في #ليبيا . رفض الصفقات على حساب الحق في تقرير المصير وقطع الطريق امام حكم العسكر #ليبيا_دولة_مدنية.
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) September 30, 2019