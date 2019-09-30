ليبيا- أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن رد المجلس الرئاسي على المؤتمر الوزراي في نيويورك وضع الخطوط العريضة بوضوح لأي لقاء آخر يتصدى للأزمة في ليبيا.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، قال:”إن رفض الصفقات على حساب الحق في تقرير المصير وقطع الطريق امام حكم العسكر”.