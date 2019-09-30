إسبانيا – ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، بات قريبًا من العودة والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات هذا الموسم.

وقالت صحيفة “سبورت” إن ليونيل ميسي قد يتواجد في مباراة الأربعاء المقبل أمام إنتر ميلان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو.

وأوضحت أن ليونيل ميسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي يقربه من التواجد في قائمة الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان، سواء بالدخول في التشكيل الأساسي أو كبديل على دكة الاحتياط.

وتابعت الصحيفة أن الاستطالة الصغيرة التي عانى منها ليونيل ميسي أمام فياريال بالليجا، لم تكن شديدة، وهو ما يزيد التفاؤل حول مشاركته المحتملة أمام النيراتزوري.

وشددت على أن الفريق الكتالوني يرفض المخاطرة بالبرغوث الأرجنتيني، حيث يرغب النادي في تحنب حدوث انتكاسات جديدة لميسي.

المصدر: كووورة