مفاوضات الجانب العراقي مع نادي برشلونة بدأت منذ شهر آيار الماضي، من اجل افتتاح اكاديمية النادي الاسباني في بغداد.

وقال مصدر مطلع إن “وفداً من رئاسة الوزراء، توجه الى مقر النادي الاسباني في الاسبوع الماضي من اجل التفاوض لامكانية افتتاح اكاديمية للنادي الاسباني في العراق”.

واوضح أن “نادي برشلونة ارسل كتاباً الى الجانب العراقي في الـ24 من شهر آيار الماضي، يبلغه فيه رفض النادي الاسباني افتتاح اكاديمية في العراق، الامر الذي دعا ممثلي الحكومة العراقية للتوجه الى مقر النادي الاسباني خلال الاسبوع الماضي”.

واضاف أن “نادي برشلونة جدد رفضه خلال اجتماعه مع وفد الحكومة العراقية، عازياً السبب الى توتر الوضع الامني في العراق”، مبيناً ان “وفد الحكومة وبالرغم من تأكيدات استقرار الوضع الامني وافتتاح اكاديميات اندية اسبانية اخرى في العراق، إلا أنه لم ينجح في اقناع النادي”.