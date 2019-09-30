بريطانيا: نحن في حالة حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

بريطانيا: نحن في حالة حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

انجلترا – اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” عن كارتر قوله، إن “الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم”.

واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، وخاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.

وذكرت “ديلي تلغراف” أن “كارتر وعد في خطابه بأن لا تترك بريطانيا تصرفات خصومها دون رد”.

المصدر: “تاس”