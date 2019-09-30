بعد 6 سنوات .. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

بعد 6 سنوات .. إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق

العراق – أفاد مراسل RT في العراق اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي “البوكمال – القائم” المغلق منذ عام 2013.

وأشار مراسلنا إلى أن المعبر سيفتتح عند الساعة الـ12 ظهر اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار عن الجانب العراقي.

ويأتي افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات​​​، بعد 6 أعوام من إغلاقه.

من جهتها، أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بإنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر “البوكمال-القائم” مع العراق.

وقال مدير المنافذ الحدودية كاظم العقابي لـ RT إن “افتتاح معبر القائم مع الجانب السوري، له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وانعاش المنطقة اقتصاديا، وسيسهم في توفير فرص عمل لسكان منطقي القائم من الجانب العراقي والبوكمال من الجانب السوري.

وشدد العقابي لـ RTعلى أنه كلما تحسن الوضع الأمني على الحدود العراقية – السورية سيتم افتتاح معابر إضافية بين البلدين، كاشفا أنه بعد 15 يوما سيتم افتتاح معبر “عرعر” الحدودي بين العراق والسعودية.

المصدر: RT+ “سانا”