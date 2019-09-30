الأردن – تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، إلى 1.8 بالمائة خلال الربع الثاني 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

كان النمو سجل 2.1 بالمئة خلال الربع الثاني 2018، فيما بلغت نسبته 2 بالمائة خلال الربع الأول 2019، على أساس سنوي.

وسجل معدل النمو كاملا في 2018 ما نسبته 1.9 بالمئة.

وبحسب ما أعلنته دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الإثنين، فقد حققت معظم القطاعات نموا خلال الربع الثاني.

وحقق الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو بنسبة 9 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.3 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 2.9 بالمئة.

كانت الحكومة قدرت في موازنتها للعام الحالي، أن يحقق النمو 2.3 بالمئة، فيما توقع البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه، أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.

الأناضول