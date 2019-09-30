لبنان – تجمع حشد من المواطنين اللبنانيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء التواصل الاجتماعي رافضة للأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وخصوصا أزمة الدولار.

ورفع المتظاهرون شعارات بينها “ثورة، ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، وصدحت الأغاني الوطنية والحماسية في ساحة الشهداء، في وقت انتشر فيه المئات من العناصر الأمنيين عند مداخل مجلس النواب والقصر الحكومي.

وبدأت الدعوات للتظاهر تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بمبادرات من “حزب سبعة” وناشطين ومجموعات “الحراك الشعبي”.

وحاول عدد من المتظاهرين الوصول إلى المجلس النيابي، لكنهم اصطدموا بالحاجز الأمني، دون أن ينجح المحتجون أمام تصدي القوى الأمنية لهم.

وبعد مرور 3 ساعات على انطلاق الاحتجاج، قطع شبان طريق “الرينغ” في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة، كما أقدم عدد من المحتجين على إشعال النار بالقرب من محطة وقود في محلة “جسر الرينغ”، تمكن منتسبو الدفاع المدني من إطفائها، فيما شهدت أحياء من العاصمة وضواحيها انتشارا كثيفا لقوات الأمن والشرطة.

المصدر : وكالات + RT