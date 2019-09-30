البعثة قالت في بيان لها أمس الأحد إنه تم إجلاء المجموعة ليلة الخميس الماضي من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا إلى رواندا على متن طائرة مستأجرة من المفوضية.

ولفتت البعثة إلى أن 26 طفلاً كانوا من ضمن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جميعهم تقريباً من غير المصحوبين دون أي فرد من أفراد العائلة أو برفقة أي من الوالدين بالإضافة لشخص لم يخرج من مركز الاحتجاز منذ أكثر من أربع سنوات وكان جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سودانيين أو صوماليين أو إريتريين.

كما أضاف البيان أنه تم منح المجموعة بأكملها صفة اللجوء بانتظار تقييم طلباتهم من قبل المفوضية وسوف يكون لهؤلاء نفس الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون الآخرون في رواندا بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل والعمل.

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