بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، عن تحضيرات لإصدار تعميم ينظم ضخ الدولار في البنوك بالسعر الرسمي المعلن عنه، لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين.

وردت تصريحات سلامة اليوم الإثنين، للصحفيين، عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت، حيث استعرض الأوضاع النقدية في البلاد.

وقال بيان للرئاسة، وصل الأناضول نسخة منه، إن مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص للعملات الأجنبية، “وسيستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي دون تغيير”.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي في لبنان نحو 1507 ليرات، بينما بلغ لدى صرافين غير مرخصين خلال الأيام الماضية، 1640 ليرة.

وذكر سلامة، أن تعميما سيصدره البنك المركزي، الثلاثاء، ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي، لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين، ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم.

وذكر أن التعميم سيشدد “على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة”.

وأكد أن التعميم المرتقب سيخفف من ضغط الأسواق المحلية على طلب الدولار.

وأمس الأحد، تظاهر مئات اللبنانيين في عدة مدن، بينها بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق، دون المصارف.

الأناضول