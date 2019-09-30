أبوظبي – سجلت 5 بورصات عربية خسائر في نهاية تداولات الإثنين، مع تضرر معنويات المستثمرين سلبا جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:45 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.42 بالمئة أو 88 سنتا إلى 60.03 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.95 بالمئة أو 53 سنتا إلى 55.38 دولارا للبرميل.

وهبطت بورصة الكويت مع تراجع مؤشرها الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 6174 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس هامشيا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 4713 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5678 نقطة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.41 بالمئة ليغلق عند 14257 نقطة، بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.35 بالمئة إلى 4017 نقطة، مع تراجع أسهم “مسقط للغازات” بنسبة 9.09 بالمئة و”بنك نزوي” بنسبة 4.25 بالمئة و”أسمنت عمان” بنسبة 1.79 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.33 بالمئة إلى 5057 نقطة، مع تراجع أسهم كبرى مثل “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” بنحو 1.05 بالمئة و1.01 بالمئة على التوالي.

فيما ارتفعت بورصة دبي هامشيا بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2781 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب أسهم الاستثمار والنقل رغم هبوط العقار والبنوك.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1516 نقطة، مع انخفاض وحيد لسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 0.57 بالمئة.

في المقابل، صعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.45 بالمئة ليغلق عند 8091 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1827 نقطة، مع صعود أسهم “بنك الأردن” بنسبة 0.47 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.35 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 8091 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1827 نقطة.

دبي: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2781 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 14256 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 6174 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.35 بالمئة إلى 4017 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 5057 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1516 نقطة.

الأناضول