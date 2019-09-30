ألمانيا – أعلنت شركة روكات Roccat عن إطلاق اثنين من لوحات المفاتيح الجديدة المخصصة للألعاب من سلسلة Vulcan.

وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحات المفاتيح الجديدة تزخر بالمفاتيح الميكانيكية Titan Switch Speed.

وأكدت شركة روكات أن مفاتيح Titan Switch Speed مصممة خصيصا للاستجابة السريعة؛ حيث إنها تعمل بصورة أسرع بمقدار 30% مقارنة بالمفاتيح التقليدية، وتمتاز لوحة المفاتيح Vulcan 121 Aimo بجسم من الألومنيوم الصلب قياس 235 x 2ر46 x 2ر3 ملم ويبلغ وزنها 15ر1 كجم.

وتأتي لوحة المفاتيح Vulcan 121 مزودة بمفاتيح Titan Switch Speed الخطية، وتبلغ مسافة الضغط 4ر1 ملم، وتمتاز لوحات روكات الجديدة بمسند لراحة اليد قابل للخلع، مع ذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت لتخزين وحدات الماكرو والإعدادات، يتم توصيلها بالحواسيب عن طريق كابل USB بطول 8ر1 متر.

وأعلنت شركة روكات أن سعر لوحات المفاتيح الجديدة يبلغ نحو 160 يورو.​

وكالات