ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد برئيس لجنة ادارة شركة الزاوية لتكرير النفط علي قنوص بمقر المؤسسة في طرابلس.

الاجتماع ناقش فقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة سير العمليات بالشركة، واستعراض التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بها وخاصة القاطنين خارج منطقة الزاوية إضافة إلى مختلف الاجراءات الفنية والادارية.

وأكد صنع الله على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرقل المستخدمين في أداء أعمالهم مع توفير وسائل الراحة اللازمة لهم من سكن ومواصلات وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح القانونية المعمول بها بالشركة.

وشدد على أهمية التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة بعض المشاريع الفنية والإنشائية بالشركة التي تساهم في استقرار و تحسين الإنتاج.

كما حضر الاجتماع المحبوب دريدر مدير عام الصناعات المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة أدارة الشركة مصطفى خليفة و مصطفى عون و حسن الأحرش وغيث الساكت.