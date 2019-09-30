ليبيا – تمكنت قوات الجيش بوقت متأخر من مساء الأحد إسقاط طائرة إستطلاع مسيرة حلقت فوق المدينة مساء ذات اليوم وفي الأيام السابقة .

وعرض اللواء التاسع مشاة صوراً ومقاطع للطائرة التي أسقطها في أطراف المدينة وجلبها إلى أمام ” الشقيقة مول ” حيث مركز وسط ترهونة للدلالة على صحة المقطع وبالتالي صحة إسقاطها مؤكداً بأنها تركية .

وإذ بدا جسد الطائرة المسقطة في ترهونة محطماً ومتضرراً وتنقصه بعض الأجزاء من الذيل الخلفي ، لكن تمكنت المرصد من مقارنة ما بدت بأنها طائرة مسيرة مطابقة للتي عُرضت في ترهونة وهي الطائرة التركية الإستطلاعية المسماة cagatay .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وهذه الطائرة هي طائرة مسيرة تقلع وتهبط بشكل عمودي وهي مزودة بخمسة مراوحج واحدة أمامية وأربعة تتوسط بدنها ويتم توجيهها عن بعد بواسطة سيارة نقل تحمل هوائي يكون على متنها شاشات وخبراء أتراك يوجهون هذه الطائرة لجمع المعلومات ورصدها وتحليل الأهداف ومن ثم إحالتها للطائرة الأخرى المزودة بالصواريخ لتنفيذ عمليات قصف أو قتل .

ولا تحتاج هذه الطائرة إلى مطار أو مدرج إسفلتي للإقلاع كما هو الحال مع طائرات ” بيرقدار ” المسيرة التي تستخدمها تركيا في طرابلس ، حيث يمكن أن تهبط وتطير من أي مكان سواء كان معسكر أو مزرعة أو حتى الشارع لطالما أنها كانت قريبة من السيارة التي تقوم بتوجيهها رفقة الطاقم المشغل ، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة من هذا النوع في ترهونة .

المرصد – خاص