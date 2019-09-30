ليبيا – شنّت كتيبة ” الشهيد عبدالقادر قليوان – المقاتلة ” التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالرئاسي بقيادة محمد الحداد هجوماً حاداً على وزير مالية الوفاق فرج بومطاري واصفة إياه بـ ” الإمعّة الذي انقلبت عليه الدنيا ” في إشارة للجدل الذي أعقب واقعة الأعتداء عليه يوم الأربعاء الماضي .

وعبر صفحتها على فيسبوك توجهت الكتيبة ، الإثنين ، إلى المقاتلين ” في عملية بركان الغضب بالقول ان فرج بومطاري تم فرضه فرض و بمنطق القوة من قبل حفتر لكي يكون وزير المالية في حكومة السراج ” .

وأضافت بأن فرج بومطاري لازال يصرف إلى يومنا هذا مرتبات من وصفتهم بـ ” المُعتدين علي طرابلس ” مشيرة إلى أن مرتباتهم تأتي قبل حتى مُرتبات ” بركان الغضب ” .

وتابعت الكتيبة : ” هل تعلم انت يا من تُقاتل في عملية بركان الغضب ان فرج بومطاري و بعد اتصاله بالقيادة العامة وحفتر و اشتكي له ان يتعرض لمضايقات وانه قد يفر من طرابلس وكبادرة دعم وقوة وانه مدعوم و ان له سند قوي قام حفتر بأصدار أوامره لقصف مقر كتيبة النواصي كرساله لفرج بومطاري انني معاك و ادعمك ” .

وأشارت الكتيبة في منشورها أيضاً إلى أن ” فرج بومطاري و الي يومنا هذا ومن مُقربين منه وبحديث بينه وبين اصدقاءه يقول ان حفتر سوف ينتصر ويقول هذا الكلام من وسط طرابلس ” وذلك على حد زعم كتيبة الشهيد قليوان .

وجاء هجوم ” كتيبة قليوان ” رغم أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا كان قد أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس بالقبض على قياديين من كتيبة النواصي هما الطاهر عروة والقائد الميداني للكتيبة ، وآمر محاورها في طرابلس محمد أبودراع الملقب بـ ” الصندوق ” .

وجاءت هذه التعليمات في كتاب تحصلت عليه المرصد من وزارة الداخلية وقد وجهه مدير مكتب باشاآغا عميد أحمد الطويني إلى مدير أمن طرابلس بشأن واقعة إعتداء المعنيين على وزير مالية الوفاق فرج بومطاري في مكتبه بطرابلس يوم الأربعاء الماضي وإتهامه لهما بتهديده بالقتل .

وطالب باشاآغا مدير أمن طرابلس بالتنسيق مع مكتب النائب العام ( الصديق الصور ) وإتخاذ الإجراءات بضبط المعنيين وإحالتهم له على وقع حادثة بومطاري الذي إتهمهما بوضع رصاصة في يده عند إقتحامهم مكتبهم كإشارة للتهديد بالقتل .

وكان بومطاري قد تقدم بشكوى عقب ساعات من الحادثة إلى كل من باشاآغا والصور يحيطهما علماً فيها بما تعرض له ، مطالباً باتخاذ اللازمة تجاه عروة وهو ملحق أمني في تونس و ” الصندوق ” وهو القائد الميداني للنواصي .

وفيما تسلم الصديق الصور الشكوى من وزير مالية الوفاق أولاً ، فقد تعهد باتخاذ إجراءات في حال أصدر فتحي باشاآغا أولاً أي طلبات بالخصوص نظراً لتبعية المعنيين له ، ليأتي كتاب باشاآغا تنفيذاً لما طلبه الصور فيما لا يُتوقع أن يتخذ مدير أمن طرابلس أي إجراء دونما تحرك من الأول لم يصدر حتى الآن .

المرصد – خاص

المرصد