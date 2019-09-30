ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن عقد اللقاء بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

كروموس وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أمس الأحد قال إن موقف السراج واضح بأن لا حوار مع من وصفه بـ”المعتدي”.

وبشأن انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تحتضنه برلين شهر أكتوبر المقبل ، أعتبر كرموس أن المؤتمر لن يضيف جديداً لأن الوضع الآن معقد كثيرًا بسبب إصرار الرئاسي ومجلس الدولة و”النواب في طرابلس” (النواب المقاطعين والمنشقين) على رفض الجلوس مع “حفتر” إضافةً إلى أن هناك دولًا عظمى تدعم مشروع “حفتر” ولن تقبل بأن لا يكون طرفًا ،على حد تعبيره.