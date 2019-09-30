انجلترا – يريد مانشستر سيتي تعزيز خط دفاعه بواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، وفقا لما أكدته تقارير صحفية تركية.

ونقلت إذاعة “توك بورت” عن صحيفة “فوتوسبور” التركية، أن مانشستر سيتي سيتنافس مع جاره مانشستر يونايتد على ضم مدافع ليستر سيتي والمنتخب التركي كالجار سويونكو.

ويعتبر سويونكو من أبرز لاعبي ليستر في الموسم الحالي، وعوض بنجاح رحيل هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا من نقص حاد في المدافعين نتيجة الإصابة التي تعرض لها المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، في وقت تعرض فيه جون ستونز لإصابة هو الآخر، علما بأن الفريق فقد خدمات البلجيكي فينسنت كومباني لصالح أندرلخت.

واضطر مدرب سيتي جوسيب جوارديولا للاستعانة بلاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو للعب في عمق الدفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وتابعت الصحيفة التركية أن أي انتقال محتمل لسويونكو إلى مانشستر سيتي أو يونايتد، لن يتم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بضم سيونكو قبل انصمامه إلى ليستر سيتي، عندما كان لاعبا في صفوف فولفسبورج العام 2018.

المصدر: كووورة