ليبيا – بعد المجهودات الكبيرة التي قامت بها قوة حماية المركز من تأمين للمركز وحماية العاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين تم ملاحظة التحسن الكبير في مستوى أداء المركز والتطور الإيجابي من حيث تحسن مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطن.



مركز سبها الطبي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن ذلك جاء لبث الأمن وإطمئنان العاملين داخل المركز من الناحية الأمنية والنفسية مما ظهر بشكل واضح وإيجابي على تقديم كافة الخدمات الصحية.



وفي ظل هذه الظروف الأمنية الجيدة باشرة إدارة المركز بإعمال الصيانة ومنها صيانة الأقسام الإيوائية داخل المركز ويتم الآن صيانة وتجهيز لإفتتاح قسم جديد داخل المركز وعيادات على مدار الـ 24 ساعة بكامل التخصصات لتقديم الخدمات لمرضى الـOPD وذلك لتخفيف الضغط على الأقسام الإيوائية داخل المركز.

وثمّن المركز المجهودات الكبيرة المقدمة من قبل رجال الغرفة المشتركة المسؤلين عن تأمين مركز سبها الطبي.