مصر – أعلنت الداخلية المصرية في بيان صدر عنها اليوم الأحد، مقتل 15 إرهابيا بتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شمال سيناء.

وذكر البيان أنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء والتي ثبت تورطها في تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت القوات المسلحة والشرطة، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المزارع الواقعة بحي الحوص في منطقة العبور “للإعداد لمخططات عدائية”.

وأضاف البيان أنه بناء على هذه المعلومات، تم استهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات، بادروا إلى إطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن تصفية 15 من المسلحين، ومصادرة 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف في وكر المجموعة.

وكان الجيش المصري قد أعلن الجمعة مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

المصدر: RT