واستهدف الهجوم الأول بوابة مهبط طائرات عسكرية، وهي قاعدة للقوات الأميركية والصومالية في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن يوسف عبد الرحمن وهو مسؤول أمني في الإدارة الإقليمية لشبيلي السفلى قوله إن مهاجم انتحاري فجر سيارة ملغومة عند بوابة مهبط “بيليدوغل”.

ويستخدم الجيش الأميركي مهبط الطائرات (بيليدوغل) في منطقة شبيلي السفلى كقاعدة حيث يطلق من خلالها الطائرات بدون طيار التي تهاجم الشباب وتدرب فيها القوات الصومالية.

وأفادت تقارير هناك بقوع هجوم ثان على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في مقديشو.

أما الهجوم الثاني فشنه انتحاري بسيارة ملغومة أيضا واستهدف قوات حفظ السلام الإيطالية في مقديشو.

ووفقا للمصدر، فقد أخطأ الانفجار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه أصاب مدنيين صوماليين كانوا في مكان قريب.