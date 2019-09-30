واشنطن – أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية بأن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وقع تحت غضب الرئيس دونالد ترامب متأثرا بفضيحة مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت الشبكة الإخبارية أمس السبت عن مصادر مطلعة أن ترامب يلقي باللوم على مولفاني في نشر البيت الأبيض النص الكامل لتلك المكالمة الهاتفية لأنه أبدى قناعته بضرورة ذلك.

كما قالت المصادر إن ترامب وموظفين في البيت الأبيض يشعرون بخيبة أمل إزاء مولفاني بسبب عجزه عن طرح استراتيجية لتفسير تصريحات ترامب في ذلك الاتصال والدفاع عنها عند نشر نص المكالمة.

وقال أحد المصادر إنه ليس ترامب وحده بل وغيره من موظفي البيت الأبيض يشعرون بخيبة الأمل إزاء غياب أي خطة للتعامل مع الفضيحة ويحملون مولفاني المسؤولية عن ذلك.

وفي هذه الظروف، عقد ترامب سلسلة لقاءات مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض الجمعة الماضي لوضع استراتيجية لاحتواء الأزمة، ورجحت مصادر الشبكة أن ترامب سيمتنع عن إقالة مولفاني، وهو شخص ثالث يتولى منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض منذ عامين، في الوقت الحالي لعدم تفاقم الاضطرابات التي تمر بها الإدارة.

وتعود جذور الفضيحة إلى شكوى التبليغ التي رفعها مسؤول استخباراتي وحاولت إدارة ترامب الحيلولة دون تسليمها للكونغرس، وهي تنص على أن ترامب في الاتصال مع زيلينسكي طلب منه التحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل جو بايدن منافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن الابن، كان يتولى منصبا رفيعا في مجلس إدارة شركة Burisma الأوكرانية العاملة في مجال الغاز.

المصدر: “سي إن إن”