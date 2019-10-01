الكويت – أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، في أغسطس/ آب 2019.

وأوضح المركزي الكويتي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الاحتياطي الأجنبي للبلد الغني بالنفط، ارتفع إلى 11.553 مليار دينار (38 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

وكانت احتياطيات البلاد سجلت 11.071 مليار دينار (36.5 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي الأجنبي بنسبة هامشية بلغت 0.3 بالمئة، مقارنة بنحو 11.588 مليار دينار (38.19 مليار دولار) في يوليو/ تموز السابق له.

وتضمن الاحتياطي الأجنبي 10.799 مليارات دينار (35.6 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى 563.5 مليون دينار (1.8 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا 159 مليون دينار (524 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.

كما شمل الاحتياطي رصيد الذهب بقيمة دفترية قيمتها 31.7 مليون دينار (105 ملايين دولار).

وتملك الكويت 79 طنا من الذهب، ضمن الاحتياطي الأجنبي بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

واستفادت الكويت من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مما ساعدها في دعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

الأناضول