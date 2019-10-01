الصين – تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء، بالحفاظ على النموذج السياسي الذي يكفل الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وقال شي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحكم الشيوعي الصيني: “في رحلتنا إلى الأمام ، يجب أن ندعم مبادئ الوحدة السلمية لبلادنا من خلال صيغة دولة واحدة ونظامين، والحفاظ على الرخاء والاستقرار الدائمين في هونغ كونغ وماكاو”، حسبما نقلت صحيفة “تشاينا ديلي” المحلية.

وأضاف: “لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تهز بلدنا أو تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من السير إلى الأمام”.

كما تعهد “شي” في كلمته، بأن “تبقى الصين على طريق التنمية السلمية، مع تبني استراتيجية منفتحة تعود بالنفع المتبادل مع دول العالم وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

واستعرضت الصين قوتها، الثلاثاء، بعرض عسكري، في احتفالات الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي، اعتبرته صحيفة “غلوبال تايمز” القومية، الأكبر في تاريخ البلاد.

وشارك في العرض 15 ألف جندي ومئات الدبابات والطائرات الحربية.

وبالتزامن مع احتفالات الصين، تعهّد ناشطون في هونغ كونغ بتنظيم سلسلة مسيرات احتجاجية.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية التي أثارتها، أعلنت كاري رسميا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالب أخرى بينها إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.

الأناضول